Поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве завода «Москвич» | 360°

Общество 09 мая 2024, 07:12 Поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве завода «Москвич» Гонконгский поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве «Москвича» РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы принял иск о банкротстве акционерного общества «Московский автомобильный завод „Москвич“ со стороны зарегистрированной в Гонконге компании Silver Basis Investment Development Company. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

Silver Basis и «Рено Россия» в 2020 году подписали контракт на поставку оснастки для изготовления деталей для автомобилей бренда Renault. После этого она должна передаваться подрядной организации «АД Пластик Тольятти» для производства конкретных компонентов для АвтоВАЗа.

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Однако проект прекратил действие после ухода Renault из России. Согласно сведениям в иске, привело к остановке производства автомобилей в стране. По данным иска, заказчик в период с 2020 по 2021 год выплатил лишь часть общей суммы по договору — порядка 383 тысяч евро из 2,866 миллиона евро.

Ранее стало известно, что чистый убыток автозавода «Москвич» за год достиг 8,6 миллиарда рублей.