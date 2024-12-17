Посольство России в Тунисе: задержанные россияне находились в особо охраняемой зоне

Российские туристы, которых задержали в Тунисе, находились в населенном пункте Хайдра недалеко от тунисско-алжирской границы. В посольстве РФ в Тунисе отметили, что этот район находится под особым контролем, сообщил NEWS.ru.
«Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, <…> там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении Министерства обороны республики», — отметили в посольстве.
В ведомстве также добавили, что в приграничной зоне сейчас напряженная обстановка из-за присутствия террористических ячеек. В посольстве следят за ситуацией и поддерживают контакт со следственными органами и консульской службой МИД Туниса.
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