Посол России Мозамбике Суриков умер в 68 лет | 360°

Общество 12 мая 2024, 13:15 Посол России Мозамбике Суриков умер в 68 лет МИД сообщил о скоропостижной смерти посла России в Мозамбике Сурикова Посольство Российской Федерации в Республике Мозамбик

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Занимавший пост посла России в Мозамбике с 2017 года Александр Суриков умер в возрасте 68 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел сообщило РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предварительной причиной смерти врачи назвали инсульт.

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«В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике Александр Суриков», — заявили в пресс-службе.

Выпускник МГИМО Александр Суриков находился на дипломатической работе с 1978 года. Работал как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом.

С 2004 по 2008 годы занимал пост главы отдела экономического сотрудничества, после до 2012 года работал в Испании на должности советника-послания. Вернувшись в Москву, получил должность заместителя директора департамента информации и печати МИД России, откуда перешел на пост замглавы департамента Африки. С 2017 года работал послом в Мозамбике.