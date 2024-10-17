Аналитики компании Positive Technologies назвали самые популярные методы кибератак на банки. Финансовые организации оказались в пятерке наиболее часто атакуемых хакерами отраслей, сообщили «Известия».
По информации экспертов, основным инструментом злоумышленников является вредоносное программное обеспечение. Так, преступники используют программы-шифровальщики для получения выкупа за восстановление данных.
Кроме того, хакеры обращаются к приемам манипуляции пользователями. Для этого рассылаются фишинговые рассылки работникам банка.
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