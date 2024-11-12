Пошутившую над терактом в «Крокусе» блогершу отчислили из колледжа за прогулы

Одну из двух блогерш из Владимирской области, пошутивших про теракт в «Крокус Сити Холл», отчислили из Александровского промышленно-правового колледжа за прогулы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не ходит она уже год, у нее задолженностей очень много. Так что мы планировали ее отчислять», — заявила заместитель директора по учебно-информационной работе Татьяна Григорьева.

Сотрудница колледжа уточнила, что обе девушки обучались в образовательном учреждении. Кого конкретно из них исключили, она не уточнила. По ее словам, решение об отчислении второй ученицы стоит за директором.

«У нее, по-моему, не было выговоров. У нас план такой: если два выговора за время обучения, то мы отчисляем», — добавила Григорьева.

Ранее девушки извинились за видео, в котором «заявляли о подготовке к теракту в „Крокусе“». Они объяснили, что опубликовали видео в октябре текущего года в частной переписке.