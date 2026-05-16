Пошлины за телефонные номера повысят в России

Госпошлины за выделение ресурсов на нумерации для операторов связи вырастут с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры .

«В соответствии с решением межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности <… > с 01.06.2026 будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации», — уточнили в министерстве.

Пошлина за один номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации для связи общего пользования составит 100 рублей. Плату будут взимать ща один номер.

За один код идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи сумма составит 6,5 миллиона рублей, за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи — 70 тысяч рублей.

