Посетителям Ленинградского зоопарка показали «рыбу-дракона», символизирующую изобилие

Азиатскую аровану показали в Ленинградском зоопарке. Считается, что эти рыбы ассоциируются с богатством и процветанием, передает Gazeta.spb.
Из-за нестандартной формы и переливающихся чешуек красно-оранжевого оттенка аровану в народе прозвали «рыбой-драконом». Согласно азиатской культуре, она притягивает изобилие и благополучие.
Арована — один из древнейших видов подводных обитателей, на сегодняшний день он рискует полностью исчезнуть. Сотрудники зоопарка поделились уникальными кадрами необычной рыбы, чтобы зрители смогли насладиться ее красотой.
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