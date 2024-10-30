Посетителям Ленинградского зоопарка показали «рыбу-дракона», символизирующую изобилие

Азиатскую аровану показали в Ленинградском зоопарке. Считается, что эти рыбы ассоциируются с богатством и процветанием, передает Gazeta.spb.

Из-за нестандартной формы и переливающихся чешуек красно-оранжевого оттенка аровану в народе прозвали «рыбой-драконом». Согласно азиатской культуре, она притягивает изобилие и благополучие.

Арована — один из древнейших видов подводных обитателей, на сегодняшний день он рискует полностью исчезнуть. Сотрудники зоопарка поделились уникальными кадрами необычной рыбы, чтобы зрители смогли насладиться ее красотой.

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