Посетители Царицына смогут узнать о культуре городских палисадников
Восьмой Фестиваль исторических садов начался в музее-заповеднике Царицыно. В экспозиции под открытым небом представлены 19 ландшафтных экспозиций по авторским эскизам.
Палисадники выполнены из растений, адаптированных под природные условия столицы. Для всех желающих пройдут открытые мастер-классы ландшафтных дизайнеров по созданию зеленых палисадников в городе.
«Программа фестиваля готовит множество сюрпризов: концерты на летней сцене, лекции о садах, мастер-классы по уходу, обмен растениями, а также встречи с профессионалами и экскурсии с ландшафтными дизайнерами. Одну из цветочных композиций создал дружный коллектив Московского нефтеперерабатывающего завода. Гости смогут узнать о традициях городских садов, которые соседствуют с современным предприятием в Капотне», — отметила Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно».
В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» работники МНПЗ регулярно поддерживают урбанистические и экологические проекты, проводят экскурсии по району и открытые уроки в школах.
«Улицы Капотни поражают обилием зелени. Наша команда волонтеров ежегодно проводит массовые высадки новых зеленых насаждений с учетом пожеланий и запросов жителей», — подчеркнул пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев.
«Современная Капотня — благополучный, тихий и зеленый район Москвы. Здесь сохранилась самобытная планировка кварталов с немногочисленным и традиционным населением, где соседи знают друг друга и принято здороваться на улице», — заключила гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова.
Среди других проектов фестиваля — композиции, посвященные философу Иммануилу Канту, эпохе Возрождения, ученым Михаилу Ломоносову и Марии Склодовской-Кюри, а также различным наукам. В программу фестиваля входят концерты на летней сцене, лекции, мастер-классы, обмен растениями, а также встречи с профессионалами и экскурсии с ландшафтными дизайнерами.