Посетители Царицына смогут узнать о культуре городских палисадников

Восьмой Фестиваль исторических садов начался в музее-заповеднике Царицыно. В экспозиции под открытым небом представлены 19 ландшафтных экспозиций по авторским эскизам.

Палисадники выполнены из растений, адаптированных под природные условия столицы. Для всех желающих пройдут открытые мастер-классы ландшафтных дизайнеров по созданию зеленых палисадников в городе.

«Программа фестиваля готовит множество сюрпризов: концерты на летней сцене, лекции о садах, мастер-классы по уходу, обмен растениями, а также встречи с профессионалами и экскурсии с ландшафтными дизайнерами. Одну из цветочных композиций создал дружный коллектив Московского нефтеперерабатывающего завода. Гости смогут узнать о традициях городских садов, которые соседствуют с современным предприятием в Капотне», — отметила Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно».

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» работники МНПЗ регулярно поддерживают урбанистические и экологические проекты, проводят экскурсии по району и открытые уроки в школах.