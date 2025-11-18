Посещаемость термальных комплексов в Тюменской области выросла на 4% в текущем году

За первые девять месяцев 2025 года термальные комплексы Тюменской области привлекли около 1,2 миллиона посетителей, что на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По информации, предоставленной директором Агентства туризма и продвижения региона Анной Линкер сайту «Ямал 1» , в прошлом сезоне горячие источники привлекли около 97 тысяч гостей.

В текущем сезоне ожидается не менее 100 тысяч туристов. Общий турпоток на термальные направления области в этом году прогнозируется на уровне 1,5 миллиона человек, написал RT.

Анна Линкер отметила, что все больше туристов с детьми выбирают термальные курорты, что свидетельствует о растущем спросе на оздоровительный отдых.