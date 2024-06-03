Поселок, созданный 3D-принтером, появился в Зеленодольском районе Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана появился поселок, созданный на 3D-принтере. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Сперва проект разрабатывался архитектором, потом загружался в программу, а роботизированный кран послойно наносил бетонную смесь. Для создания одного дома в среднем потребовался 21 день, написал Life.

Жильцы поселка рассказали, что летом в их домах достаточно прохладно, а зимой стены хорошо сохраняют тепло. Поселок находится в 30 километрах от Казани.