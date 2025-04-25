Портовики Петербурга собрали более 100 мешков мусора на Путиловской набережной

Портовики Петербурга очистили Путиловскую набережную Канонерского острова. Сотрудники АО «Морской порт Санкт-Петербург» и ООО «Универсальный Экспедитор» провели первый в этом году субботник. Акцию поддержала администрация Кировского района, написал «Петроград».
Собрано свыше 100 мешков мусора. Среди отходов — пластиковые и стеклянные бутылки, опавшая листва и другие виды мусора, оставшиеся после таяния снега.
Работники провели субботник при солнечной погоде. После мероприятия портовиков угостили чаем с пирогами.
Начальник управления по связям с общественностью АО «Морской порт Санкт-Петербург» Дмитрий Воробьев подчеркнул важность подобных событий для экологии и сплочения коллектива. Группа ППК продолжит заботиться об окружающей среде, защите экосистемы Финского залива и безопасном обращении с отходами.
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