Порядок получения визы иностранными гражданами изменили в Нижегородской области

В Нижегородской области внеси изменения в порядок получения виз иностранцами. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

В частности, теперь иностранцы смогут получить визу только при условии, что они предоставят документ, который подтвердит разрешение на проживание в России сроком до полугода. В частности, можно предоставить вид на жительство, бумагу, позволяющую временное пребывание, а также визу, выданную для работы или учебы.

В ведомстве отметили, что раньше в качестве подтверждающего документа принимали тот же перечень, но тогда было достаточно, чтобы они действовали в течение трех месяцев.