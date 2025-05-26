Порядок и размер выплат наставникам из госучреждений определили в Пензенской области

Власти Пензенской области утвердили размер надбавок для сотрудников государственных учреждений, которые берут на себя роль наставников. Постановление правительства региона устанавливает как размер выплат, так и условия их предоставления, сообщил сайт «Пенза Пресс» .

Согласно документу, выплаты не превысят 10% от должностного оклада или тарифной ставки и будут финансироваться из фонда оплаты труда. Эффективность работы наставников будет оцениваться по ряду критериев, включая помощь в освоении практических навыков, поддержку профессионального развития подопечных и улучшение методов работы.

Кроме того, наставники будут способствовать формированию у своих подопечных ответственного отношения к работе, что включает воспитание профессиональных качеств и развитие чувства ответственности. Это, в свою очередь, повысит общий уровень работы государственных учреждений в регионе.