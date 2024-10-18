Порядка 6 тысяч зрителей посетят 16-й Селфмама форум в Москве
В Москве пройдет 16-й Селфмама форум, посвященный теме «Забота о семье начинается с заботы о себе!». Бесплатная конференция состоится 26 октября, сообщает сайт Daily Moscow.
Мероприятие посетят около 1000 реальных участников, еще 5000 зрителей будут наблюдать за выступлением спикеров в онлайн формате.
Хедлайнерами форума станут 12 ведущих специалистов, которые затронут важные аспекты в сфере современного родительства, карьеры и психологии.
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