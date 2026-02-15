Порядка 450 остановок обновили в Санкт-Петербурге за 2025 год

За прошедший 2025 год специалисты СПб ГКУ «Организатор перевозок» активно устраняли последствия вандализма на тысячах остановочных пунктов в Санкт-Петербурге. В частности, на 203 павильонах была произведена замена стекол, а еще 438 объектов подверглись ремонту, сообщил сайт gazeta.spb .

Информационные стенды на остановках общественного транспорта каждый день используются тысячами пассажиров, но, к сожалению, часто становятся жертвами вандалов. Согласно сообщению из официальной группы СПб ГКУ «Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте», только за минувший год специалисты очистили 15,2 тысячи конструкций от несанкционированных объявлений, надписей и граффити.

Плановые объезды остановочных пунктов проводятся регулярно. Сотрудники выявляют повреждения и оперативно их устраняют, в том числе реагируя на обращения граждан.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов подчеркнул: «Информационные стенды являются частью городской среды и должны оставаться удобными и доступными». Он также отметил, что акты вандализма приводят к дополнительным бюджетным расходам, которые могли бы быть направлены на развитие транспортной инфраструктуры.