Популярность самозапрета на кредиты отметили в Челябинской области

Жители Челябинской области активно пользуются инструментом самозапрета на кредитование. Об этом написал сайт kursdela.biz.

Уже более 260 тысяч человек оформили соответствующие ограничения. Между тем, многие россияне решили снять эти ограничения.

Более 324 тысяч заявлений на отмену запрета было рассмотрено. Сняты оказались лишь 3% ограничений. Особенно популярна эта процедура среди молодых людей до 25 лет — они подали 41% от общего числа заявлений.

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