Популярность самозапрета на кредиты отметили в Челябинской области

Жители Челябинской области активно пользуются инструментом самозапрета на кредитование. Об этом написал сайт kursdela.biz .

Уже более 260 тысяч человек оформили соответствующие ограничения. Между тем, многие россияне решили снять эти ограничения.

Более 324 тысяч заявлений на отмену запрета было рассмотрено. Сняты оказались лишь 3% ограничений. Особенно популярна эта процедура среди молодых людей до 25 лет — они подали 41% от общего числа заявлений.