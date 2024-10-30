Популярное пирожное сняли с продажи после скандала в «Можайском кондитерском доме»

X5 Group: «Перекресток» снял с продажи пирожное «Картошка» после скандала с МКД

После публикаций об антисанитарии на предприятии «Можайский кондитерский дом» в сети магазинов «Перекресток» сняли с продажи пирожное «Картошка» этого производителя. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе X5 Group.

«Продажи пирожного „Картошка“ этого производителя остановлены до выяснения всех обстоятельств и итогов внутреннего расследования», — указали представители компании.

Пока это кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе «Перекрестков» или заказать в приложении. Поставки с распределительного центра также заблокированы.

«Безопасность и здоровье покупателей — наш приоритет», — заключили в X5 Group.

Ранее гендиректор МКД Сергей Сурмач заявил, что распространенные в Сети кадры с грязными помещениями на предприятии связаны с недобросовестной конкуренцией.

«Мы считаем эту информацию фейком. Мы сейчас сами проводим проверки, и в ближайшие дни, завтра-послезавтра, дадим опровержение с фото и видеоотчетом, чтобы было понятно всем, что вопросов не будет», — подчеркнул Сурмач.