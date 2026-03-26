Popular Science: сновидения могут создавать иллюзию глубокого сна

Исследователи из Школы перспективных исследований IMT в Лукке обнаружили, что яркие сновидения способны создавать у человека ощущение глубокого и восстанавливающего сна, даже если активность мозга остается высокой. Это открытие было опубликовано в журнале Popular Science .

Обычно глубокий сон связывают с замедлением мозговых волн и снижением активности. Однако новое исследование показало, что сновидения, особенно в фазе быстрого сна, могут влиять на субъективное восприятие качества ночного отдыха, написали «Известия».

Для изучения этого противоречия ученые проанализировали записи ночного сна 44 здоровых добровольцев. Участники спали в лаборатории под наблюдением датчиков ЭЭГ высокой плотности. В ходе эксперимента исследователи будили испытуемых во время фазы медленного сна и просили описать свои переживания перед пробуждением, а также оценить глубину сна.

Выяснилось, что участники сообщали о самом глубоком сне после ярких и иммерсивных сновидений. В то же время фрагментарные или смутные образы ассоциировались с ощущением поверхностного отдыха.

Нейробиолог Джулио Бернарди заявил: «Сновидения могут изменять то, как спящий интерпретирует активность мозга: чем более захватывающим кажется сон, тем глубже он ощущается». Понимание того, как сны влияют на ощущение глубокого сна, открывает новые перспективы в отношении здоровья сна и психического благополучия.