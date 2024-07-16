Пополнять баланс мобильника в России могут разрешить только по паспорту

«Ведомости»: при пополнении баланса мобильника могут начать требовать паспорт

Фото: РИА «Новости»

В России могут ужесточить процедуру пополнения баланса мобильного телефона. По данным «Ведомостей», Минцифры предложило разрешить делать это только при предъявлении паспорта.

Помимо этого, в министерстве считают, что продавать сим-карты нужно только после проверки паспортных данных по базе МВД, добавил источник издания. За несоблюдение таких требований продавцов предлагают штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую проданную с нарушениями симку.

Поправки Минцифры предлагает внести в закон «О связи», уточнил собеседник «Ведомостей». Сейчас, по его данным, они проходят межведомственное согласование. Принять в Госдуме их могут до окончания весенней сессии, то есть до 4 августа.

Официально в ведомстве эту информацию пока не комментировали.

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