Поплавская забила тревогу из-за «отупления нации»

Некоторым матерям в России необходимо запретить доступ в интернет из-за дошедшего до сумасшествия стремления продемонстрировать в соцсетях свою якобы успешную жизнь. Об этом в телеграм-канале заявила актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Она обратила внимание на завирусившийся ролик в Сети, на котором мама шлепнула ребенка по голове, чтобы тот не портил кадр для соцсети.

«Фоточки из отпуска сами себя не сделают. В ленте будут милые улыбки и лучистые глаза, а за кадром — вот это. Суровая правда», — констатировала актриса.

Поплавская добавила, что некоторые совершенно сошли с ума от соцсетей, «успешного успеха» и жизни напоказ.

«Мы говорим, что детям надо запретить соцсети. Но выходит, что и таким мамашам тоже надо запрещать доступ в интернет. Отупление нации зашло слишком далеко», — заключила она.

Ранее Яна Поплавская жестко прошлась по россиянам за праздный образ жизни.