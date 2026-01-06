Поплавская резко высказалась о новой «голой вечеринке» в Москве

Некоторые люди используют любую возможность раздеться на публике, несмотря на атаки БПЛА и спецоперацию. Об этом в своем Telegram-канале заявила актриса Яна Поплавская.

Она прокомментировала шоу «Не детская елка» в баре на Дубровке, где обнаженные артисты раздевали зрителей. Поплавская назвала мероприятие очередной голой вечеринкой и добавила, что дело блогера Насти Ивлеевой продолжает жить.

«В стране война, от беспилотников гибнут люди, а кому-то лишь бы голой ж**** на публике посверкать», — подчеркнула актриса.

Она высказала мнение, что участники предыдущей голой вечеринки отделались слишком легко, поэтому в городе продолжают устраивать мероприятия подобного рода.

«Всем все можно. Нельзя только мобилизованным демобилизоваться и домой вернуться», — добавила артистка.

По данным Telegram-канала «112», силовики задержали за мелкое хулиганство семерых организаторов мероприятия в баре на Дубровке. Один из них незаконно находился на территории России.