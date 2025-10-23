Помощник Кадырова анонсировал разъяснительные беседы с женщинами без платков

Власти Чечни начнут проводить разъяснительные беседы с девушками, не покрывающими голову платками, а также с их родителями. Об этом заявил помощник главы республики и первый замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов, его процитировала газета «Чечня Сегодня» .

Он отметил, что женщины в платках выглядят красивее и достойнее с точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев. По его словам, этот элемент одежды отражает уважение к местной культуре.

«Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями», — уточнил Сугаипов.

Чиновник добавил, что многие девушки сейчас распускают волосы, потому что считают себя более красивыми без платка.