Помочь участникам спецоперации можно на фестивале «Пасхальный дар» | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 13:30 Помочь участникам спецоперации можно на фестивале «Пасхальный дар» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360 в

Фестиваль «Пасхальный дар» стартовал на 60 площадках в Москве. В этом году в рамках мероприятия проходит несколько активностей — есть сбор помощи для участников специальной военной операции, можно принять участие в благотворительной ярмарке обмена «Дари и получай», помочь домашним животным и взять питомца домой.

«Мы постоянно отвозим помощь в новые регионы. На фестивале „Пасхальный дар“ есть благотворительная акция „Москва помогает“. Туда все желающие могут принести подарки для бойцов и жителей новых регионов. Им нужны наша помощь, внимание и забота. Кстати, на днях посетим наших раненых в госпитале имени Бурденко — и тоже отвезем подарки», — рассказал руководитель исполкома московского отделения партии «Единая Россия» Максим Руднев.

Реклама

Фестиваль «Пасхальный дар» продлится в Москве до 5 мая. Площадки открыты во всех административных округах столицы.