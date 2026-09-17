Помидоры стали самым популярным овощем у жителей Москвы в августе 2026 года

В августе 2026 года помидоры стали самым популярным овощем у жителей Москвы, а бананы — самым востребованным фруктом. Такие данные предоставил сервис «Купер», пишет «Москва 24» .

Выяснилось, что сильнее всего вырос спрос на черешню: ее стали заказывать более чем в пять раз чаще. Смородину москвичи приобретали более чем в два раза чаще, а количество заказов вишни увеличилось в полтора раза.

Помимо этих ягод, в перечень наиболее востребованных вошли виноград, голубика, клубника и малина. В овощном сегменте после помидоров лидирующие позиции заняли картофель и огурцы, тогда как лук и морковь расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Среди фруктов рейтинг возглавили бананы, второе место досталось яблокам, а третье — арбузам. В пятерку лидеров также попали нектарины и лимоны.