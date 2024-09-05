Пользователям «ВКонтакте» предложили создать обложки для русской и зарубежной классики

VK, «Эксмо» и «ЛитРес» в сентябре запустят совместный проект «Книжная полка»

Для пользователей «ВКонтакте» запустят новый мультиформатный проект «Книжная полка».Об этом сообщили в пресс-службе компании VK. Участие в нем также примут издательство «Эксмо» и сервис «ЛитРес».

Желающие смогут создать обложки и иллюстрации для известных произведений русской и зарубежной классики.

Конкурс продлится шесть месяцев в четыре этапа, первый из которых начнется 23 сентября. Участникам нужно будет разместить свои работы в сообществе или на личной странице соцсети под хэштегом #книжнаяполкаVK.

Проекты победителей опубликуют в книгах новой спецсерии с тысячными тиражами.

На первом этапе необходимо представить свой вариант обложки и иллюстраций к повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». На втором этапе в ноябре — обложку или иллюстрацию для коротких пьес Александра Пушкина «Маленькие трагедии».

Подробные правила конкурса опубликуют в пабликах ЭКСМО и VK сообществах в день старта проекта — 23 сентября.

Ранее VK подготовил для студентов, школьников, родителей и педагогов тематический контент. В разделе «Видео» для них запустят развивающий сериал Учи.ру.