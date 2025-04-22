Полумарафон «Весенняя гроза» пройдет в Пензе 26 апреля

В Пензе 26 апреля на Олимпийской аллее состоится межрегиональный полумарафон под названием «Весенняя гроза». Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Участников ждет забег на различные дистанции.

Соревнования проведут в городе уже в восьмой раз. Регистрация участников и выдача стартовых пакетов начнутся в 8:00, а в 9:00 пройдет торжественное открытие фестиваля. В 9:15 запланирован забег для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Детские забеги стартуют в 9:30 — на 200 метров, в 9:45 — на 1000 метров для детей 7–12 и 8–14 лет. Основные забеги начнутся в 10:00. Спортсмены смогут пробежать 21,1 километра, 5 километров или 10 километров.

Церемония награждения победителей и призеров начнется в 12:00.