Полуфиналы конкурса «Быть, а не казаться» соберут тысячу наставников

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» в 2026 году объединит тысячу участников на полуфинальных этапах. Мероприятие проводит Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в рамках развития системы наставничества и военно-патриотического воспитания.

Полуфинал для 500 участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Волгограде с 16 по 19 июля.

Еще 500 представителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов примут участие в полуфинале в Суздале с 17 по 20 августа.

Конкурс направлен на развитие наставничества, взаимодействия между поколениями и современных методик военно-патриотического воспитания. Организаторы также формируют сообщество наставников, которое позволит распространять лучшие практики в регионах России.

В рамках проекта общественные организации и государственные структуры объединяют усилия для развития системы наставничества. Организаторы планируют интегрировать полуфиналистов и экспертов конкурса в региональные программы молодежной политики и патриотического воспитания.