Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» состоится в Москве

Фото: Это у нас семейное / Соцсети

Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников из Центрального федерального округа пройдет в Гостином дворе с 13 по 16 марта. Он соберет команды из 18 регионов России, а также две семьи из Казахстана.

Участникам предстоит показать смекалку и эрудицию в интеллектуальных, спортивных и творческих испытаниях. Часть заданий посветят сквозной теме сезона — культурному коду России.

Итоги полуфинала подведут в завершающий день конкурса. Перед этим участники встретятся с одной из известнейших в России семейных пар — Александром и Екатериной Стриженовыми.

Всего заявки подали почти 200 тысяч семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах мира.

Финал конкурса состоится в Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности. Победители получат сертификаты на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий, а финалисты — путевки в семейные путешествия.