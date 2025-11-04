Полуденный выстрел из гаубицы прозвучал в Чите в День народного единства

Выстрел из пушки дал старт началу праздничных мероприятий, приуроченных к Дню народного единства в Чите. Об этом написал в своем Тelegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов.

«Традиционный полуденный выстрел из гаубицы Д-30 в честь Дня народного единства», — отметил глава региона.

Он опубликовал видео выстрела.

Праздничные залпы — традиция Забайкальского края. Они звучат в Чите несколько раз в год: в День защитника Отечества, в День Победы, в День России. Гаубицу специально устанавливают на смотровой площадке на Титовскую сопку в Чите, чтобы оружейный салют услышали все горожане.

До этого космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства.