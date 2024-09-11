Полноценный речной вокзал построят в Перми

Власти Пермского края планируют создать полноценный речной вокзал в Ленинском районе Перми на улице Монастырской. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщил сайт properm.ru .

По его словам, строение займет часть площадей в здании по улице Монастырской. Благодаря этому музей «Россия — моя история» получит своего нового посетителя. Завершить работы планируют к началу следующей навигации.

Отмечается, что музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.