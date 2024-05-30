Полковник запаса Иванников рассказал, что в МВД создали подразделение по борьбе с преступными колл-центрами
После того, как Интерпол отказался помогать России в раскрытии киберпреступлений, в МВД создали спецподразделения, специализирующее именно на подобных случаях. О этом ИА НСН рассказал подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников.
Он объяснил, что в России фиксируется рост киберпреступлений. Но это связано не с тем, что их стало больше, а с тем, что их научились раскрывать.
«Речь не идет о том, что преступлений стало больше, с ними научились работать. Раскрываемость киберпреступлений растет», — объяснил эксперт.
Он добавил, что очень много киберпреступлений имеют западный след. Их курируют западные спецслужбы.