Полковник СК Черненко: за 2024 год качество доследственных проверок улучшилось

Заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Артем Черненко в день основания СК поделился с «Петербургским дневником» информацией о деятельности ведомства в 2024 году.

Он рассказал, что в прошлом году увеличилось число возбужденных и переданных в суд уголовных дел в Северо-Западном транспортном регионе. Это свидетельствует о повышении эффективности выявления и раскрытия преступлений. Качество доследственных проверок также улучшилось, что привело к сокращению числа отмененных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти показатели позволяют объективно оценивать работу следственных подразделений и вклад каждого сотрудника. Оценка проводится ежедневно.

На вопрос о том, были ли серьезные происшествия, полковник ответил утвердительно. Например, недалеко от города Инта в Республике Коми с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, шесть из которых перевернулись. В результате пострадали 44 человека, трое погибли, было возбуждено уголовное дело.

В День образования Следственного комитета Черненко пожелал коллегам крепкого здоровья, счастья и благополучия.