Полковник Самойлов: несоблюдение условий сохранности газового баллончика может повлечь административную ответственность

Полковник полиции Александр Самойлов в беседе с ИА НСН назвал подходящее для женщин оружие для самообороны. По его словам, любая девушка сможет самостоятельно выбрать тип оружия при прохождении теории и практики обращения с ним.

При этом Самойлов указал, что без лицензии разрешается приобретать газовые баллончики и скоровые разрядники. Однако если не обеспечить условия сохранности баллончика, человека могут привлечь к административной ответственности.

«Перед тем, как девушка подаст заявление на приобретение оружия, она будет проходить теоретическую и практическую части правил безопасного обращения с оружием», — добавил полковник.

Он также отметил, что перечень моделей и типов оружия достаточно обширен.

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