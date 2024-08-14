Полковник Романенко: датчики движения и оконные решетки защитят квартиру от краж
Полковник полиции Александр Романенко рассказал о способах защиты квартир от краж. Важно обращать внимание на расположение жилья, отметил эксперт в пресс-центре ИА НСН.
По его словам, на первом этаже возникает необходимость установки оконных решеток или отжима проема. Еще один вариант — дополнительные технические средства на разбитие.
«Если это второй этаж, учитываются деревья, газовые трубы, козырьки магазинов, иные постройки вблизи дома», — рассказал полковник.
Он также напомнил о существовании датчиков движения, которые срабатывают в случае проникновения в квартиру.