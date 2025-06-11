Полковник МВД Кирсанов посоветовал выбирать современные средства безопасности для защиты дач от краж

В конце дачного сезона возрастает количество краж. Чтобы защитить свое имущество, необходимо использовать современные технические средства, надежные двери, замки, рольставни, решетки и защитное остекление. Об этом ИА НСН рассказал полковник полиции Игорь Кирсанов, исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области.

Как отметил правоохранитель, летом кражи на садовых участках происходят реже, потому что дачники находятся на своих участках. Осенью же, когда люди возвращаются в город, количество краж из загородных домов увеличивается. Эксперт подчеркнул, что важно обеспечить защиту и квартир, и дач с помощью современных средств безопасности, подключенных к пульту Росгвардии, сообщил сайт «ФедералПресс».

Кроме того, Кирсанов напомнил о способах защиты дачных домов и квартир. Если речь идет об охране квартиры, важно учитывать, на каком этаже она находится, есть ли выход на балкон, как связаны между собой балконы соседних квартир, есть ли доступ к межлестничному пространству. Для защиты загородного дома, помимо современных технических решений, необходимо использовать элементы инженерной защиты: прочные входные двери, замки, рольставни, решетки или защитное остекление, подытожил Кирсанов.