Полковник Баранец рассказал, что сборы в армию должны включать нескоропортящиеся продукты питания

Осенний призыв в Вооруженные силы России стартовал 1 октября и продлится до конца декабря. Военный обозреватель Виктор Баранец в интервью KP.RU посоветовал молодым людям, отправляющимся на службу, подготовиться к особенностям армейской жизни.

По его словам, сборы в армию должны включать нескоропортящиеся продукты питания, такие как колбаса, консервы и питьевую воду, чтобы хватило на несколько дней. Не стоит тратить деньги на дорогие вещи и одежду, так как военнослужащим предоставляют комплект зимней одежды, называемый «капуста», состоящий из нескольких слоев ткани, что обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Кроме того, Баранец рекомендовал собрать небольшую сумку с канцелярскими принадлежностями, такими как бумага, ручка и маркированные конверты, чтобы отправлять письма родственникам. Он также советует взять небольшую сумму денег, так как ежемесячное пособие солдата-срочника составляет всего 2000 рублей.

Уклонение от призыва в армию стало значительно сложнее, так как законодательство предусматривает суровые наказания за уклонение, включая штрафы и уголовную ответственность. Уклонисты могут столкнуться с крупными штрафами, ограничением права на выезд за рубеж и блокировкой кредита.