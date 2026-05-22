Полярник Краснов рассказал об особенностях зимовки в Антарктиде

В конце апреля в Санкт-Петербург вернулось научно-экспедиционное судно «Академик Федоров», на борту которого находились участники 70-й Российской антарктической экспедиции. Среди них был ведущий океанолог станции Беллинсгаузен и амбассадор «Петербургского дневника» Александр Краснов. За время зимовки он успел соскучиться по родным местам и поделиться впечатлениями с корреспондентом газеты.

Краснов рассказал о неожиданных моментах, которые произошли во время экспедиции.

«Во время этой зимовки в нашем районе произошло несколько землетрясений силой более семи баллов. Это было полной неожиданностью: станцию сильно трясло, ощущались мощные толчки», — поделился он.

Кроме того, ученый отметил удивительное разнообразие животного мира в районе станции Беллинсгаузен.

«Такое разнообразие впечатляет даже после многих зимовок», — сказал океанолог.

Он также добавил, что потепление океана привело к увеличению численности криля, который является основным питанием для пингвинов и других морских животных.

Полярник поделился, что за время экспедиции больше всего соскучился по прогулкам по летнему лесу, звукам природы и свежим овощам с фруктами.