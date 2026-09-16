Политтехнолог Вадим Попов обсудил с «ФедералПрессом» избирательную кампания в Госдуму 2026 года.

По мнению Попова, избирательная кампания стала технологически сложнее. По его словам, политические игроки делали ставку на «смысловые технологии» вместо чистой мобилизации.

«Проще говоря, если раньше можно было обойтись лишь одними технологиями — базами, чат-ботами, полем, то в кампании 2026 года нужны были еще и смыслы», — уточнил специалист.

Он выделил и другой тренд, а именно — переход ИИ-технологии из хайпа в прагматику. Речь идет об использовании нейросети для анализа аудитории, генерации агитационных материалов, а также для создания «нейроперсонажей».