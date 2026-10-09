Полиция задержала женщину за кражу 120 тыс. рублей у соседки в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подозреваемую в краже денег у пожилой соседки. Об этом Piter.TV сообщили в МВД России.

К правоохранителям обратилась 82-летняя пенсионерка, заявившая о хищении средств из ее квартиры на Дачном проспекте. По словам потерпевшей, кто-то проник в жилище и забрал из кошелька 120 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления 7 октября задержали 50-летнюю женщину, которая живет по соседству в том же доме. Всю сумму злоумышленница успела потратить. В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.