Полиция предупредила подростков и их родителей о вербовке в опасные сообщества

Правоохранители предупредили школьников и их родителей о вербовке в опасные сообщества. Злоумышленники, отметили в МВД, могут действовать через соцсети, чаты и знакомых. Их цель — втянуть подростка в опасные действия и использовать в своих целях.

В ведомстве пояснили, что вербовщики хвалят и давят на эмоции, обещают деньги, статус и друзей, а также просят скрывать общение. Агитаторы могут давать мелкие опасные поручения, манипулировать и шантажировать.

«Важно помнить: терроризм и экстремизм — не геройство, а преступление, которое разрушает жизнь и несет уголовную ответственность. Тот, кто просит передать предмет, снять объект, написать угрозу, поджечь и причинить вред — не друг. Он использует тебя», — подчеркнули в МВД.

Подростков и их родителей попросили не соглашаться на тайные и опасные просьбы, а также не отправлять личные данные. Если общение все же состоялось, нужно сохранить переписку и ссылки, а также рассказать взрослым, а в случае угроз сообщить в экстренные службы.