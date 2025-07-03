Полиция не стала привлекать к ответственности блогера Дудоладова, выгнанного из служебной квартиры за видео о пароме

Видеоблогер Алексей Дудоладов, переехавший жить в палатку после того, как его выгнали из служебной квартиры за видео о проблемах парома в Анадыре, сообщил «Ридусу» , что правоохранители не стали выписывать ему штраф и отпустили.

Ранее тиктокер опубликовал в своем Telegram-канале «Омский колхозник» сюжет о закрытии парома в городе Анадырь, несмотря на распоряжение Владимира Путина о его восстановлении. После этого руководство Анадырского морского порта выселило Дудоладова и его девушку из служебной квартиры.

Оставшись без жилья, пара переселилась в палатку, расположив ее напротив здания аппарата губернатора Чукотского автономного округа. Вскоре блогера задержали.

«Чисто из человеческих побуждений мне даже не выписали штрафа, хотя там подпадало все под КоАП РФ, грозил штраф до 20 тысяч рублей», — рассказал собеседник сайта.

Сейчас молодые люди продолжают жить в палатке, но перенесли ее в другое место. После задержания Дудоладов попал на прием к полномочному представителю президента России в Чукотском автономном округе Сергею Колядко, а также обратился в транспортную прокуратуру по поводу выселения из комнаты и невыплаченных работникам парома премий.