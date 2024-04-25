Полиция Якутии задержала четырех подозреваемых в организации занятиями проституцией | 360°

Общество 25 апреля 2024, 13:53 Полиция Якутии задержала четырех подозреваемых в организации занятиями проституцией

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В Якутске сотрудники полиции задержали четырех человек, подозреваемых в организации занятиями проституцией. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД Якутии.

Следствие выяснило, что местный житель вместе с женой и двумя приятелями искали девушек, готовых оказывать услуги интимного характера. Свои объявления они размещали в Интернете.

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Во время обыска стражи порядка нашли у подозреваемых более 2,5 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.