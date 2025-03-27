Полиция изъяла 24 тысячи литров поддельного алкоголя в Нижегородской области

Сотрудники полиции Нижегородской области конфисковали около 24 тысяч литров незаконного алкоголя в 2024 году. Такие данные привел глава регионального управления МВД Юрий Арсентьев на заседании Законодательного собрания, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Согласно информации ведомства, в течение указанного периода было проведено 1926 проверок, в результате которых выявили 1305 нарушений у торговцев спиртным.
Отдельно отмечается, что правоохранители при поддержке Росгвардии задержали членов преступной группировки, занимавшейся продажей контрафактного алкоголя через сеть из более чем 20 кафе и баров.
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