Полиция изъяла 24 тысячи литров поддельного алкоголя в Нижегородской области

Сотрудники полиции Нижегородской области конфисковали около 24 тысяч литров незаконного алкоголя в 2024 году. Такие данные привел глава регионального управления МВД Юрий Арсентьев на заседании Законодательного собрания, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Согласно информации ведомства, в течение указанного периода было проведено 1926 проверок, в результате которых выявили 1305 нарушений у торговцев спиртным.

Отдельно отмечается, что правоохранители при поддержке Росгвардии задержали членов преступной группировки, занимавшейся продажей контрафактного алкоголя через сеть из более чем 20 кафе и баров.