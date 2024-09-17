Полицейским из Тюмени пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного лихача

В Тюмени сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие по колесам машины, чтобы остановить лихача. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Автоинспекторы начали преследование за водителем автомобиля ВАЗ-21074, когда тот отказался останавливаться по требованию. Словить лихача удалось на трассе Курган — Тюмень.

За рулем отечественного авто оказался 20-летний пьяный мужчина, не имеющий водительских прав. Суд приговорил его к 10 суткам административного ареста.