Полицейским из Тюмени пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного лихача
В Тюмени сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие по колесам машины, чтобы остановить лихача. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Автоинспекторы начали преследование за водителем автомобиля ВАЗ-21074, когда тот отказался останавливаться по требованию. Словить лихача удалось на трассе Курган — Тюмень.
За рулем отечественного авто оказался 20-летний пьяный мужчина, не имеющий водительских прав. Суд приговорил его к 10 суткам административного ареста.
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