Полицейский Комаров: наказать курящего на балконе соседа можно с помощью фото

Фотографии и видео помогут привлечь к ответственности соседа, который курит на общем балконе многоквартирного дома. Об этом рассказал сотрудник полиции Николай Комаров сайту omsk.aif.ru.

По его словам, для начала можно провести профилактическую беседу с курильщиком. Если это не поможет, фиксацию момента правонарушения нужно предоставить участковому уполномоченному полиции для составления административного материала.

Комаров отметил, что в таком случае курильщикам будет грозить штраф от 500 до 1 500 рублей.