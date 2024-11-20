Полицейский из Белгородской области стал победителем конкурса «Народный участковый»

В 2024 году почетное звание получил старший участковый уполномоченный отдела МВД РФ по Белгородскому району Сергей Наумов. За старшего лейтенанта проголосовали более 400 тысяч человек.

Победителю было присвоено звание капитана полиции. Кроме того, ему вручили почетную грамоту и ценный приз — автомобиль УАЗ «Патриот».

Второе место занял сотрудник ведомства из Чеченской Республики Рамзан Дадуев. На третьей строчке оказался участковый из Башкирии Мансур Муратшин.