Полицейские задержали мужчину с пистолетом на Лесном проспекте в Петербурге

Днем 1 октября на Лесном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло задержание, которое началось с обычной проверки документов. Патруль Госавтоинспекции остановил микроавтобус «Фольксваген Транспортер» у дома № 61, написал «Петербург2» .

В салоне автомобиля находились двое мужчин. Один из них, 31-летний петербуржец, заметно нервничал и пытался скрыться от правоохранителей. Сотрудники ДПС оперативно среагировали и задержали беглеца.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сумке у задержанного лежал австрийский пистолет «Глок-19» с дюжиной боевых патронов. Проверка по базам данных показала, что разрешений на ношение или хранение оружия у мужчины не было.

Изъятый арсенал отправили на баллистическую экспертизу, которая подтвердила исправность пистолета и патронов. Отдел дознания районного УМВД инициировал уголовное преследование по статье о незаконном хранении и перевозке оружия.