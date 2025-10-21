Политолога Медведева внесли в реестр террористов и экстремистов

Политолога и журналиста Сергея Медведева*, заочно получившего 10 лет тюрьмы, внесли в список террористов и экстремистов. Его данные добавили в перечень Росфинмониторинга .

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): Медведев Сергей Александрович*, 20.12.1966 г. р., г. Москва», — указали в списке.

В конце сентября суд в Москве заочно приговорил журналиста за дискредитацию и фейки о российской армии. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации.

В период с февраля по май 2022 года Медведев*, находясь за границей, опубликовал в соцсетях ложные сведения о ВС России. Иноагент сейчас преподает в одном из университетов Праги.

Ранее Росфинмониторинг признал террористами и экстремистами блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов и внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.