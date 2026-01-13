Политолог Заббаров проанализировал работу Государственной Думы VIII созыва в заключительную сессию

Согласно его мнению, работа депутатов будет сосредоточена на подготовке к Единому дню голосования (ЕДГ) в 2026 году и реализации социальных инициатив, направленных на удовлетворение базовых ожиданий граждан.

Среди приоритетных направлений можно выделить:

— Поддержку семей с детьми и развитие демографической политики.

— Расширение мер социальной защиты.

— Рассмотрение законопроектов, обеспечивающих льготы участникам специальной военной операции.

Заббаров также предполагает, что депутаты постараются исключить из повестки дискуссионные и спорные темы, сосредотачиваясь на тех аспектах, которые найдут отклик у избирателей. Важно отметить, что данная позиция отражает общий тренд подготовки к важным политическим событиям, таким как выборы, и желание продемонстрировать активную законодательную деятельность в интересах граждан.