Политолог Виноградов усомнился в эффективности «сухого закона»
В Вологодской области отметили рост потребления алкоголя и числа госпитализаций после введения ограничений на продажу спиртного. Однако глава региона Георгий Филимонов назвал эти сведения провокацией, не соответствующей реальности. Ситуацию прокомментировал политолог Михаил Виноградов, сообщило радио «КП».
Аналитик выразил сомнения в эффективности запретов для снижения смертности и числа отравлений алкоголем за короткий срок.
«Представить себе, что за полгода после запрета количество смертей от посталкогольных болезней вот этих всех, заметно сократилось, наверное, довольно смело связать», — заявил эксперт.
Виноградов подчеркнул, что причина алкоголизма не только в доступности спиртного, но и во множестве других факторов.