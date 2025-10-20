Политолог Виноградов усомнился в эффективности «сухого закона»

В Вологодской области отметили рост потребления алкоголя и числа госпитализаций после введения ограничений на продажу спиртного. Однако глава региона Георгий Филимонов назвал эти сведения провокацией, не соответствующей реальности. Ситуацию прокомментировал политолог Михаил Виноградов, сообщило радио « КП ».

Аналитик выразил сомнения в эффективности запретов для снижения смертности и числа отравлений алкоголем за короткий срок.

«Представить себе, что за полгода после запрета количество смертей от посталкогольных болезней вот этих всех, заметно сократилось, наверное, довольно смело связать», — заявил эксперт.

Виноградов подчеркнул, что причина алкоголизма не только в доступности спиртного, но и во множестве других факторов.